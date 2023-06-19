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Минтранс подготовил список маршрутов до пляжных зон отдыха в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Июня 2023, 11:10
На предстоящих выходных в Московской области прогнозируют жаркую погоду — температура поднимется до 30 градусов, до пляжей жители и гости региона могут добраться на общественном транспорте, информирует пресс-служба Минтранса региона.
«Больше всего «пляжных» маршрутов проходит в Коломне – порядка 45 автобусных и 6 трамвайных», - говорится в сообщении.
Например, до пляжа «Щурово» можно доехать на 12 маршрутах, выйдя на остановке общественного транспорта «Церковь Пресвятой Троицы». Еще 8 маршрутов ведут к пляжу «Бочманово», здесь нужно доехать до остановки «Приокская». Также приехать на пляж реки Ока можно на автобусах №5 «Щуровская больница – Старая Коломна», №6 «ст. Старая Коломна – Поляны» и №11 «ст. Старая Коломна – Санаторий»
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