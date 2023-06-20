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В Подмосковье построят 24 здания
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Июня 2023, 13:19
На прошедшей неделе Министерством жилищной политики Московской области выданы разрешения на строительство 1 многоквартирного дома и 23 нежилых объектов, информирует пресс-служба ведомства.
«Разрешение на строительство получил жилой дом на 106 квартир в ЖК "9 квартал" городского округа Фрязино», - говорится в сообщении.
Среди нежилых объектов можно выделить:
- детский сад на 360 мест в городском округе Люберцы;
- детский сад на 300 мест в городском округе Красногорск;
- детский сад на 155 мест в Ленинском городском округе;
- здание лаборатории в городском округе Кашира;
- кафе в Орехово-Зуевском городском округе;
- административно-складской комплекс в городском округе Солнечногорск;
- цех по производству металлоштампа в городском округе Мытищи;
- автосервис с автомойкой в городском округе Химки;
- площадку для хранения грузов в Богородском городском округе;
- станцию водоподготовки для хозяйственно-питьевых целей в Можайском городском округе;
- производственно-складское здание в городском округе Пушкинский и др.
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