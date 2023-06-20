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Около 600 социальных контрактов заключили жители Подмосковья с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Июня 2023, 13:20
Около 600 социальных контрактов заключили жители Подмосковья с начала года, передает пресс-служба Министерства социального развития региона.
«Порядка 600 социальных контрактов на сумму общую свыше 124 млн рублей заключили жители Подмосковья с начала года. Самым востребованным стало открытие собственного дела - это 300 заключенных соцконтрактов, как, например, на поиск работы заключено - 274 соцконтракта», - рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
На заключение соцконтрактов в текущем году предусмотрено более 228 млн рублей. Размер выплат по социальному контракту составляет от 75 до 350 тыс. рублей и зависит от целей.
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