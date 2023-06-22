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В Минтрансе Подмосковья рассказали, на каких дорогах чаще всего нарушают скоростной режим
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Июня 2023, 11:54
Нарушение скоростного режима вне зависимости от времени года является самым частым среди всех нарушений, которые фиксируют комплексы фотовидеофиксации в Московской области. В Минтрансе Подмосковья рассказали, на каких трассах скорость превышают чаще всего, информирует пресс-служба ведомства.
«Больше всех превышений скоростного режима зафиксировано на Каширском шоссе. В пятерку «скоростных нарушителей» входят Старосимферопольское, Можайское, Егорьевское и Пятницкое шоссе», - говорится в сообщении.
Также среди всех трасс в Московской области большое число нарушений скоростных ограничений на Фряновском, Носовихинском, Быковском и Рогачевском шоссе.
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