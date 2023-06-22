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Почти 1 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Июня 2023, 11:55
Жители Московской области могут пройти бесплатную диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Сделать это можно в своей поликлинике, передает пресс-служба регионального Минздрава.
«Мы не устаем повторять о важности регулярных обследований. Вовремя обнаруженное заболевание эффективнее поддается лечению. Почти 1 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года.
Важно, что для получения результатов необязательно идти в поликлинику – узнать результаты обследования и проконсультироваться с врачом можно через телемедицинскую консультацию», – рассказала первый заместитель председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
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