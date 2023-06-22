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Солнечногорские врачи прооперировали 32-летнего мужчину с разрывом связки коленного сустава
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Общество — 22 Июня 2023, 11:56
В Солнечногорскую больницу поступил 32-летний пациент с жалобами на сильную боль в колене. Как выяснилось, мужчина подвернул ногу во время игры в футбол. Специалисты выявили у него разрыв крестообразной связки коленного сустава. Такая патология могла привести к развитию артроза, информирует пресс-служба регионального Минздрава.
«Мы выполнили пациенту артроскопию коленного сустава – операцию, позволяющую осуществить весь необходимый объем работы через 2 прокола в колене. Создали трансплантат крестообразной связки, который взяли из сухожилия малоберцовой мышцы пациента. Затем зафиксировали его специальными винтами. Такой малоинвазивный метод позволил нам свести к минимуму риски осложнений и обеспечить быстрое восстановление после операции», – рассказал врач-травматолог Андрей Оверченко.
Благодаря профессионализму врачей и наличию артроскопического оборудования операция прошла успешно.
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