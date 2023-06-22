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Прямой эфир по вопросам обеспечения прав дольщиков пройдет в Подмосковье 28 июня
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Июня 2023, 11:56
Двадцать восьмого июня в 14.00 в телеграм-канале Министерства жилищной политики Московской области пройдет прямой эфир по вопросам обеспечения прав дольщиков, передает пресс-служба ведомства.
«В трансляции примут участие представители Министерства и Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области», - говорится в сообщении.
Участники долевого строительства могут направить интересующие вопросы для рассмотрения в ходе прямого эфира на электронную почту: mzhp_ds@mosreg.ru.
Вопросы принимаются до 12.00 27 июня.
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