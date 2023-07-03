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В ЖК «Скандинавский» в Мытищах построили детский сад на 240 мест
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июля 2023, 12:46
Детский сад для 240 воспитанников построили в жилом комплексе «Скандинавский» городского округа Мытищи. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Министерством жилищной политики Московской области, ГК ФСК возвела социальный объект в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, информирует пресс-служба ведомства.
«Общая площадь детского сада составляет более 3,5 тыс. кв. метров. В нем предусмотрены игровые, спальни, мастерские, комнаты для обучающих занятий, постирочные и гладильные. Для всестороннего развития малышей обустроили музыкальный и спортивный залы. За состоянием здоровья детей будут следить в медблоке», - говорится в сообщении.
Территорию дошкольного учреждения благоустроили, также разместили спортивную и прогулочную площадки.
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