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Еще 100 дольщиков ЖК «Малая Истра» получат ключи от долгожданных квартир
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июля 2023, 12:47
В жилом комплексе «Малая Истра» восстановлены права еще 100 дольщиков, завершено строительство дома №24, передает пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.
«Возведение ЖК "Малая Истра" началось в 2014 году. ООО "Компания Промсервис" получило разрешение на строительство 17 многоквартирных домов. Дольщики первой очереди должны были получить квартиры в середине 2018 года, но застройщик не справился с обязательствами и был признан банкротом», - говорится в сообщении.
В апреле 2021 года Наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение достроить 8 домов первой очереди за счет средств федерального и регионального бюджетов, а остальным дольщикам выплатить компенсации.
Права на завершение строительства домов были переданы Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области, который уже достроил первые пять домов ЖК «Малая Истра», на оставшихся домах №№ 20, 22, и 31 ведет строительные работы.
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