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Почти 3 тыс. человек проверили свое здоровье в подмосковных парках
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июля 2023, 12:48
В минувшие выходные в городских округах Московской области прошла акция «Проверь здоровье в парке», бригады врачей работали в 23 округах – Ленинском, Воскресенске, Щелкове, Химках, Чехове, Коломне и других, информирует пресс-служба регионального Минздрава.
«Уже месяц в Подмосковье проводится акция по выездным медосмотрам в парках. За это время наши больницы совершили 128 выездов, благодаря которым проверить свое здоровье в парках смогли почти 3 тыс. человек», –
сказала gервый заместитель gредседателя gравительства Московской области Светлана Стригункова.
Жители могли измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и пройти другие исследования. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного
обследования. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале «Госуслуг».
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