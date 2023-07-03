03июля 2023
понедельник
|
Стартовал второй этап голосования по ремонту дорог в Подмосковье на следующий год
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 3 Июля 2023, 12:48
На портале «Добродел» начался второй этап голосования по ремонту дорог на 2024 год, который традиционно проводит Минтранс Подмосковья, жители Московской области могут принять участие в голосовании до 31 августа, передает пресс-служба регионального Минтранса.
«Во второй этап голосования на Доброделе включены дороги, которые были предложены жителями на 1 этапе и отобраны профильными специалистами. По результатам второго этапа определятся участки, которые включат в программу ремонта на следующий год, — это будут дороги, получившие наибольшую поддержку. Отмечу, что голосование традиционно стартовало 1 июля, и в нем уже приняли участие больше 14 тысяч пользователей», – рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Принять участие в голосовании могут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг. Проголосовать можно только за одну дорогу, при желании можно приложить фото и оставить комментарий. Также можно поделиться своим мнением и оставить комментарий о любой другой дороге.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +23 +25
вечером +18 +20 ночью +14 +16
Котировки
Партнеры