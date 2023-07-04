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Энергетики отремонтировали подстанцию на Дмитровском шоссе в Дубне
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Июля 2023, 11:37
Специалисты «Мособлэнерго» завершили ремонт трансформаторной подстанции, которая обеспечивает электроснабжение организаций на Дмитровском шоссе в Дубне, информирует пресс-служба Министерства энергетики Московской области.
В трансформаторной подстанции произведена установка нового трансформатора взамен агрегата, у которого завершился срок эксплуатации. Замена силового оборудования обеспечит надежное и качественное электроснабжение придорожного комплекса, автозаправочной станции, строительного магазина, причала для катеров на канале им. Москвы.
В рамках своей деятельности специалисты «Мособлэнерго» на территории городских округов Московской области осуществляют текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства, реализуют производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.
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