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В Талдоме выписали девочку, пострадавшую от укуса змеи
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Общество — 4 Июля 2023, 11:38
В Талдомскую больницу бригадой скорой помощи была доставлена 12-летняя девочка с укусом ядовитой змеи. Ребенок был госпитализирован в педиатрическое отделение медучреждения, передает пресс-служба регионального Минздрава.
«При осмотре в месте укуса была выраженная гиперемия - переполнение сосудов кровью - и болезненность, состояние сопровождалось слабостью. Девочке сразу же была введена сыворотка против яда гадюки и противоаллергический препарат, после чего отек и краснота ушли, самочувствие улучшилось», - сказала заведующая педиатрическим отделением Светлана Безкупская.
Под наблюдением врачей ребенок находился в педиатрическом отделении почти неделю. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.
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