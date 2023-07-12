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Новый сорт фундука Ивантеевского лесопитомника допущен к промышленному производству
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Июля 2023, 14:56
Ивантеевский лесопитомник завершил работы по регистрации самого популярного гибридного сорта фундука с техническим номером 42-19, который обрел новое имя «Подарок Ваничевой» в честь его автора - Ваничевой Светланы Георгиевны, информирует пресс-служба Министерства мимущественных отношений Подмосковья.
«Ивантеевскому лесопитомнику Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений Минсельхоза России выдала патент на селекционное достижение. Таким образом, в состав коллекции Ивантеевских селекционных сортов фундука введен новый десятый сорт. Его включение в реестр допущенных к промышленному производству открывает широкие возможности для крупных и средних российских аграриев по созданию промышленных орехоплодных плантаций, а также фермерских и садоводческих хозяйств в различных регионах страны», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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