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Новый сорт фундука Ивантеевского лесопитомника допущен к промышленному производству

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Общество — 12 Июля 2023, 14:56

Ивантеевский лесопитомник завершил работы по регистрации самого популярного гибридного сорта фундука с техническим номером  42-19, который обрел новое имя «Подарок Ваничевой» в честь его автора - Ваничевой Светланы Георгиевны, информирует пресс-служба Министерства мимущественных отношений Подмосковья.

«Ивантеевскому лесопитомнику Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений Минсельхоза России выдала патент на селекционное достижение. Таким образом, в состав коллекции  Ивантеевских селекционных сортов фундука введен новый десятый сорт. Его включение в реестр допущенных к промышленному производству открывает широкие возможности для крупных и средних российских аграриев по созданию промышленных орехоплодных плантаций, а также фермерских и садоводческих хозяйств в различных регионах страны», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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