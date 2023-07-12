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Четверо врачей из Подмосковья стали победителями Всероссийского конкурса медработников
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Июля 2023, 14:57
Министерство здравоохранения РФ подвело итог Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, победители этого этапа представили Московскую область на федеральном конкурсе, информирует пресс-служба регионального Минздрава.
«Регулярно врачи Московской области участвуют в профессиональном конкурсе медицинских работников и ежегодно удостаиваются наград на федеральном уровне. В этом году победителями и призерами стали 4 врача из медицинских организаций Московской области – Можайска, Клина, Талдома и Балашихи. Поздравляю с победой!» – сказала первый заместитель председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
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