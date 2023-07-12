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Свыше 150 тыс. случаев с непристегнутыми ремнями безопасности зафиксировали на дорогах Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Июля 2023, 14:58
С начала года в Московской области зафиксировали около 154 тысяч случаев с непристегнутыми ремнями безопасности, больше всего случаев за прошедшие полгода пришлись на июнь – почти 57 тыс., рассказали в Минтрансе Подмосковья.
«Автоматическая фиксация непристегнутого ремня – это работа, направленная на повышение безопасности и снижение аварийности с тяжкими последствиями. По данным Всемирной организации здравоохранения, использование ремня безопасности на 45-50% снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров на передних сиденьях и на 25% — для пассажиров на задних сиденьях автомобилей», - говорится в сообщении.
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