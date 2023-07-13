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В Подмосковье построят распределительный центр погрузочной техники
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Июля 2023, 12:36
В деревне Литвиново городского округа Щелково построят распределительный центр компании «Еврокара-Плюс», Министерством жилищной политики Московской области выдано соответствующее разрешение застройщику, размер инвестиций составит 200 млн рублей, передает пресс-служба ведомства.
«Распределительный центр предназначен для приема погрузочной техники из Китая и дальнейшей отгрузки по дилерской сети. Здание площадью 1330 кв. метров будет функционально разделено на три складских корпуса для хранения продукции и административный блок. Для сотрудников компании реализуют комфортное рабочее пространство с зоной отдыха и кухней. Центр станет второй точкой в России по приему складской техники JAC, его пропускная способность составит до 1200 погрузчиков в год. Будет создано 20 рабочих мест», - говорится в сообщении.
Более 25 лет компания «Еврокара-Плюс» занимается поставкой складской техники и оборудования по всему миру. Фирма является официальным дистрибьютором производителя погрузочной техники JAC, предоставляя широкий ассортимент потенциальным клиентам. Предприятие имеет склады и представительства в 32 регионах Российской Федерации.
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