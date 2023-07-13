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В Подмосковье с начала года после ЭКО родилось более 600 детей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Июля 2023, 12:37
При наличии медицинских показаний жительницы региона могут бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения, она выполняется благодаря региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящему в национальный проект «Демография», информирует пресс-служба Минздрава региона.
«Благодаря процедуре ЭКО, женщины, которые не могут забеременеть естественным путем, могут родить ребенка. С начала года в Подмосковье родилось уже более 600 детей у женщин, прошедших ЭКО. В этом году планируется провести 5,5 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения», - сказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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