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Свыше 100 бизнесменов Московской области прошли бесплатный образовательный марафон
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Июля 2023, 12:38
В Московской области завершился образовательный проект «Марафон по развитию своего дела». Обучающая программа прошла при поддержке центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
Участие в программе марафона приняли 107 самозанятых и начинающих предпринимателей. В ходе обучения бизнесмены приняли участие в вебинарах и очных тренингах, а также провели работу над улучшением показателей бизнеса, формированием ценностных предложений и переработкой рекламных офферов.
Кроме того, под руководством опытных наставников предприниматели провели анализ своего бизнеса, проанализировали конкурентов, продажи и клиентов, а также разобрали инструменты управления бизнесом и механизмы привлечения и удержания покупателей.
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