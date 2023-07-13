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Школу на 1500 мест строят в ЖК «1-й Лермонтовский» округа Люберцы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Июля 2023, 12:39
В городском округе Люберцы строят школу для 1500 учеников в ЖК «1-й Лермонтовский», социальный объект возводит ГК ФСК под брендом «1-й ДСК» в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, информирует пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
«Общеобразовательное учреждение состоит из двух блоков, в которых предусмотрены помещения для начальной и средней школы. Блок начальной школы расположен в восточной части здания. У него есть свой входной вестибюль, спортзал на первом этаже и хореографический зал — на втором. Блок среднего образования занимает западную часть здания. Здесь расположится второй спортивный зал, а также тренажерный», - говорится в сообщении.
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