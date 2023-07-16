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Губернатор поблагодарил зампреда Анну Кротову за многолетнюю добросовестную работу и вручил награду
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Июля 2023, 15:03
Четырнадцатого июля заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова по собственному желанию оставила свой пост, информирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
«Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил зампреда за многолетнюю добросовестную работу, отметив, что под ее профессиональным руководством удалось многое сделать на благо региона, реализовать большое количество важных для жителей проектов», - говорится в сообщении.
За значительный вклад в развитие транспортной отрасли и организацию управления государственным имущественным комплексом Анна Кротова награждена орденом «За заслуги перед Московской областью» II степени.
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