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Строительная готовность ФОКа с крытым катком в Орехово-Зуеве составляет более 60%
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Общество — 16 Июля 2023, 15:05
Строительная готовность нового ФОКА с крытым катком в городе Орехово-Зуево составляет более 60%, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта.
«Это будет первый для округа ФОК с крытым катком. С открытием нового спортивного комплекса у жителей появится возможность круглогодично заниматься хоккеем и фигурным катанием рядом с домом. Раньше им приходилось ездить на ледовые площадки в соседние муниципалитеты», – отметилминистр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
Строители продолжают монтаж фасада здания, подведение коммуникаций внутри и снаружи спортивного комплекса.
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