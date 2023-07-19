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В Звенигороде пройдет Чеховский день
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Июля 2023, 14:27
22 июля в Городском парке Звенигорода пройдет фестиваль «Чеховский день в Звенигороде». Его посвятят великому русскому писателю Антону Павловичу Чехову, который в 1881 году впервые посетил город, информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«В основу концепции фестиваля легли впечатления Чехова от пребывания в городе и во время его работы земским врачом, а также истории множества памятных мест, связанных с драматургом, которые сохранились в Звенигороде», - говорится в сообщении.
В рамках торжественного открытия фестиваля, которое состоится в 12.00, выступит заслуженный артист России Сергей Маховиков. Известные актеры Дмитрий Столбцов и Елена Мещерякова представят «Чеховские миниатюры», а труппа театра-студии «Наш дом» покажет шутку в одном действии «Медведь».
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