26июля 2023
среда
|
Правительство Подмосковья ежедневно контролирует ход завершения строительства проблемных ЖК
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 26 Июля 2023, 21:03
Представители Министерства жилищной политики МО, ГСН МО и администрации провели выездные совещания в ЖК «Малая Истра» и ЖК «Восточный» городского округа Истра, передает пресс-служба ведомства.
«Губернатор региона поставил задачу решить вопрос обманутых дольщиков до конца 2023 года», - говорится в сообщении.
ЖК «Малая Истра»
Права на дострой домов первой очереди были переданы Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. В пяти первых домах уже выдают ключи от квартир. В оставшихся трех ведется монтаж инженерных сетей и благоустройство, завершаются работы по кровле и внутренней отделки МОП. Ввести в эксплуатацию их планируют в сентябре 2023 года, квартиры здесь ждут 250 граждан.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +19 +21
ночью +16 +18 утром +19 +21
Котировки
Партнеры