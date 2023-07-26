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Новые сервисы для бизнеса запустят в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Июля 2023, 21:04
Подмосковный Мининвест продолжает работу над созданием онлайн-сервисов для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для экспортеров, информирует «В ближайшее время в Подмосковье заработают новые сервисы для бизнеса. Так, Мининвест совместно с крупными застройщиками запустит сервис "Открой бизнес на 1-2 этажах жилых домов", который позволит бесшовно, онлайн получить помещение для размещения бизнеса. Также в Подмосковье заработает услуга "Начни бизнес в парках". Губернатор Московской области Андрей Воробьев большое внимание уделяет развитию парков и их инфраструктуры, в том числе кафе и аттракционов. Новый сервис упростит предпринимателям начало ведения бизнеса в парке», — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Важным направлением работы инвестиционного блока Московской области является поддержка компаний-экспортеров — таких в Подмосковье более 6 тысяч.
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