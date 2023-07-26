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Порядка 89,6 тыс. участков нецелевого использования выявлено в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Июля 2023, 21:05
В Солнечногорске состоялось очередное кустовое совещание по ключевым вопросам взаимодействия муниципалитетов с территориальными налоговыми органами в рамках муниципального земельного контроля, передает пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.
«Такие совещания проводим не в первый раз, на которых на практических примерах разбираем порядок использования материалов муниципального земельного контроля в качестве основания для применения повышенной ставки земельного налога. В настоящее время в Подмосковье уже осмотрено по заданию налоговой 152 тыс. земельных участков, на 89,6 тыс. из них выявлено нарушение по нецелевому использованию», - прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
В мероприятии приняли участие представители территориальных налоговых органов и городских округов Дубна, Клин, Истра, Сергиев Посад, Лобня, Лотошино, Рузский, Пушкино, Талдомский и Солнечногорск.
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