27июля 2023
четверг
|
Бизнес привлек более 77 млрд рублей при поддержке Подмосковья
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 27 Июля 2023, 12:01
За время работы, с 2009 по июль 2023 года, Московский областной гарантийный фонд выдал бизнесу региона около 2 тыс. 900 поручительств почти на 25 млрд рублей, передает пресс-служба регионального Мининвеста.
«По состоянию на 1 июля компании МСП, работающие в Подмосковье, получили от Фонда 2891 поручительство на общую сумму 24,6 млрд рублей. Благодаря этой поддержке компании смогли привлечь заемные средства на сумму 77,1 млрд рублей», – сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
За первое полугодие 2023 года гарантиями Московского областного гарантийного фонда воспользовалась почти 600 субъектов МСП. Ими было получено почти 700 поручительств на 6 млрд рублей, а сумма привлеченных ими заемных средств превысила 13,3 млрд рублей.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +23 +25
вечером +19 +21 ночью +18 +20
Котировки
Партнеры