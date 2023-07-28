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Гастрономический проект «Завтрак в Подмосковье» пополнился тремя участниками из Сергиева Посада
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Июля 2023, 15:13
Ресторан «Царская деревня», трактир «Печки & Лавочки», кафе «Полба» из Сергиева Посада присоединились к гастрономическому проекту «Завтрак в Подмосковье», информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма региона.
«Проект, разработанный Министерством культуры и туризма Московской области совместно с региональным Министерством сельского хозяйства и продовольствия, стартовал 1 июня и завершится 31 августа», - говорится в сообщении.
«Завтрак в Подмосковье» объединил более 140 ресторанов и кафе Подмосковья. Предприниматели разработали специальные утренние меню, состоящие из нескольких блюд. Приобрести сет можно по фиксированной цене от 200 рублей.
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