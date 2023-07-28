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Автобусы Мострансавто бесплатно перевезут гостей и участников фестиваля «Гуляй-город»
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Общество — 28 Июля 2023, 15:13
Автобусы Мострансавто перевезут гостей и участников исторического фестиваля «Гуляй-город», который состоится 29 и 30 июля в селе Молоди городского округа Чехов, в работе задействуют транспортные средства среднего и малого класса из разных филиалов компании, передает пресс-служба Минтранса региона.
«Автобусы будут курсировать по двум маршрутам в режиме шаттлов: от ж/д станции "Чехов" и станции МЦД Подольск до места проведения фестиваля и обратно. Для пассажиров в транспортных средствах предприятия предусмотрен бесплатный проезд. Автобусы будут работать в субботу и воскресенье с 09.00 до 23.00», - говорится в сообщении.
Все транспортные средства пройдут необходимый предрейсовый контроль: специалисты проверят системы, влияющие на безопасность перевозок и комфорт пассажиров. С задействованными в обслуживании мероприятия водителями проведут обязательный инструктаж по соблюдению правил дорожного движения и культуре обслуживания пассажиров.
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