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Еще 38 свидетельств на соципотеку вручили медикам в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Июля 2023, 15:14
В Доме правительства Московской области состоялось вручение свидетельств по программе «Социальная ипотека». Сертификаты на приобретение жилья получили 38 медицинских специалистов: врачи, фельдшеры и медицинские сестры, передает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Социальная ипотека – одна из самых востребованных мер соцподдержки для медицинских специалистов в Подмосковье. За время ее работы уже более 1,7 тыс. медработников смогли купить собственное жилье. А всего в этом году мы планируем вручить 161 свидетельство», – рассказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Также в Подмосковье предусмотрены и другие программы для медицинских специалистов: компенсация аренды жилья, предоставление бесплатных земельных участков, программы «Приведи друга», «Земский доктор» и другие.
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