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В Чехове приступили к ремонту дороги, которую выбрали жители на Доброделе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Июля 2023, 15:15
В Чеховском округе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» приступили к ремонту одной из центральных дорог в пос. Любучаны, информирует пресс-служба Минтранса региона.
«Дорогу к ремонту выбрали жители путем голосования на портале "Добродел"», - говорится в сообщении.
Работы проводятся на ул. Заводской и Октябрьской. Сейчас дорожные службы фрезеруют старое покрытие, после чего приступят к укладке нового покрытия, для которого им потребуется более 1,6 тыс. тонн асфальтобетонной смеси.
После проведенных работ проезд по посёлку, к многим социально значимым объектам: больницам, спорткомплексу, школе, а также к трассе М-2 «Крым» и другим небольшим населенным пунктам станет удобнее порядка для 6 тысяч автомобилистов, проезжающих здесь ежедневно.
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