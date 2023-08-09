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Сборная Московской области завоевала золотую награду первенства России по гребному спорту
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Общество — 9 Августа 2023, 22:25
Спортсменки женской подмосковной сборной стали золотыми медалистками первенства России по гребному спорту среди юношей и девушек до 19 лет, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«По итогам заезда на дистанции 2 тыс. метров в классе лодок восьмерки с рулевым, сборная Московской области заняла первое место первенства страны, опередив сборные Санкт-Петербурга и Ростовской области более чем на 10 секунд», - говорится в сообщении.
В составе подмосковный команды выступали: Виктория Соловьева, Софья Иванова, Елизавета Литвиненко, Ирина Ульянова, Валерия Леонидова, Валерия Крупина, Лилия Перегородцева, Мария Макарова и Дарья Ковалева.
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