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Конную дружину «Александровой дороги» встретят в Волоколамске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Августа 2023, 22:28
В Волоколамске 12 августа торжественно встретят участников масштабного федерального проекта «Александрова дорога» – исторической реконструкции, посвященной 670-летию со дня кончины князя Александра Невского и его знаменитому походу, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«Путь князя и его дружины в ХIII веке пролегал и через Волоколамск, древнейший город Московской области, который отмечает в 2023 году свое 888-летие. В реконструкции примут участие более 20 конных дружинников, которые пройдут более 2 тыс. км по территории 8 субъектов России. В рамках программы реконструкции запланировано проведение 9 исторических фестивалей», - говорится в сообщении.
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