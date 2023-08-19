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В подмосковном лагере «Литвиново» стартовала заключительная летняя смена
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Общество — 19 Августа 2023, 13:00
Последний летний месяц близится к завершению. Кто-то уже начал приготовления к новому учебному году, а несколько сотен подмосковных ребят отправились в детский лагерь «Литвиново», передает пресс-служба регионального Минсоцразвития.
«Этим летом детский оздоровительный лагерь «Литвиново» распахнул свои двери для детей участников специальной военной операции. Сегодня в лагере стартовала финальная шестая смена. Ребята проведут ближайшие две недели в безмятежной атмосфере веселых и познавательных занятий», - сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
В лагере дети будут заниматься активными видами спорта, такими как футбол, волейбол, баскетбол, теннис и плавание. Они также смогут поучаствовать в мастер-классах по рисованию, танцам, кулинарии и робототехнике.
В лагере созданы все условия для комфортного проживания детей: уютные комнаты, оборудованные спортивные площадки, бассейн, кинозал и библиотека.
Впереди ребят ждут незабываемые впечатления и положительные эмоции. По завершении смены все дети останутся с яркими воспоминаниями на всю жизнь.
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