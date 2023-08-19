19августа 2023
суббота
|
В Подмосковье свыше чем на 380 участках выявили незаконную деятельность гостиничного сервиса
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 19 Августа 2023, 13:00
В Московской области сотрудниками ГУ МВД проводятся рейды по нарушению миграционного законодательства. Правоохранительные органы проверяют производственно-складские и строительные объекты и привлекают к ответственности руководителей организаций, которые нанимают нелегальных мигрантов на работу. Проводятся также проверки в общежитиях, хостелах, усилился контроль и за сдачей в аренду жилья, информирует пресс-служба Мособлимущества.
Такую работу по поручению министерства имущественных отношений в свою очередь проводит и муниципальный земельный контроль, выявляя незаконные гостиницы, хостелы и иные объекты размещения граждан. Так, с начала года из 624 обследованных участков незаконная деятельность гостиничного сервиса подтвердилась на 387.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +26 +28
вечером +21 +23 ночью +18 +20
Котировки
Партнеры