19августа 2023
суббота
|
В Видном открылась поликлиника для взрослых и детей на 100 посещений в смену
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 19 Августа 2023, 13:01
В рабочем поселке Боброво Ленинского городского округа начинает работать детско-взрослая поликлиника. Она рассчитана на 100 посещений в смену, информирует пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Это вторая поликлиника, которую мы открываем на этой неделе. Первая заработала в Люберцах. Обе поликлиники построены в новых жилищных комплексах. Это важно, поскольку позволит жителям новых ЖК получать медицинскую помощь в комфортных условиях и рядом с домом», – сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
По ее словам, всего сначала года в Подмосковье открыли 9 поликлиник.
Новая поликлиника в Боброве будет обслуживать более 30 тыс. взрослых и детей. Здесь можно будет получить консультацию участкового терапевта, педиатра, невролога, офтальмолога, хирурга, оториноларинголога, пройти электрокардиограмму, ультразвуковую диагностику, диспансеризацию, сдать анализы. Кроме того, работают кабинеты неотложной помощи для взрослых и детей.
Для удобства пациентов организованы комната матери и ребенка и игровая зона для детей. Создана доступная среда для маломобильных пациентов.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +26 +28
вечером +21 +23 ночью +18 +20
Котировки
Партнеры