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Более 3 млрд рублей получили подмосковные МСП по льготной программе кредитования в этом году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Августа 2023, 13:03
С начала 2023 года льготные кредиты на инвестиционные цели одобрены 658 субъектам МСП по всей России. Московская область вошла в десятку регионов-лидеров с общей суммой соглашений на 3,3 млрд рублей, информирует пресс-служба Мининвеста региона.
«Основное количество одобренных заявок –– от представителей малого и микробизнеса, которым всегда было непросто получить на развитие средства на выгодных условиях. В общей сложности на компании из этих двух секторов пришлось 549 соглашений на сумму почти 58 млрд рублей», — пояснила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Программа льготного инвесткредитования была запущена в августе прошлого года благодаря совмещению льготного кредитования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, а также программы стимулирования кредитования Банка России и Корпорации МСП.
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