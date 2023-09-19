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В Ступине приступили к ремонту последнего участка дороги из программы ремонта на этот год
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Сентября 2023, 10:31
В Ступине в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приступили к ремонту дороги на участке от Каширского шоссе до поселка Усады, дорожное покрытие протяженностью свыше 3 км обновят благодаря голосованию жителей на портале «Добродел», передает пресс-служба Минтранса региона.
«Участок ремонта является подъездной дорогой к нескольким населенным пунктам – поселку Усады, а также к селам Короськово и Кузьмино. Ежедневно здесь проезжает порядка 2 тысяч автомобилистов, после ремонта проезд к частным домам и социально-значимым объектам станет комфортнее и безопаснее. Кроме того, по дороге можно проехать к Каширскому шоссе и трассе М-4 "Дон"», - говорится в сообщении.
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