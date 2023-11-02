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Стало известно, как будет работать подмосковный транспорт в предстоящие праздники с 4 по 6 ноября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Ноября 2023, 15:16
В праздничные дни, с 4 по 6 ноября, изменится расписание общественного транспорта, информирует пресс-служба Минтранса Подмосковья.
«Автобусы подмосковных перевозчиков будут следовать по штатному расписанию выходного дня. А 6 ноября по графику субботы. В эти дни на маршрутах будут работать 7 тыс. автобусов, из них 3,3 тыс. транспортных средств на маршрутах "Мострансавто"» - говорится в сообщении.
Пригородные поезда на всех железнодорожных направлениях также будут работать по измененному расписанию. В предпраздничный день, 3 ноября, они будут ходить по расписанию пятницы, 4 и 5 - по расписанию субботы, а 6 ноября - по расписанию воскресенья.
Для пассажиров, планирующих в праздничные дни поездки, ЦППК и МЖД назначили дополнительные поезда. С изменениями можно ознакомиться по ссылке.
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