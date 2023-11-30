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Форум проектировщиков Московской области пройдет в регионе 8 декабря
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Ноября 2023, 15:39
Восьмого декабря пройдет VII Форум проектировщиков Московской области, эксперты обсудят принципы разработки градостроительных концепций, передает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству региона.
«Первая сессия Форума будет посвящена градостроительному анализу – важнейшему этапу предпроектной проработки, с которого начинается любая успешная реализация. На сессии мы подробно остановимся на том, что это за этап, разберем состав и содержание градостроительной концепции жилой застройки и коснемся самых распространенных ошибок при ее разработке. Также мы расскажем о мастер-плане и коснемся разработки проектов межевания территории и проектов планировки территории для СНТ. Вторая часть Форума будет посвящена культурным проектам, преобразующим облик городов и наполняющим территории новыми смыслами», – рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
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