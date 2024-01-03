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Более 270 работ местных художников представлены на новой выставке в Зарайске
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Общество — 3 Января 2024, 17:27
Выставка картин местных мастеров живописи «Зарайская коллекция» открылась в Доме Мачтета в Зарайске. В экспозиции представлено свыше 270 работ тридцати зарайских художников. Среди них картины Бориса Елунина, Николая Филиппова, Виктора Вуколова, Светланы Лукичевой, Галины Кайновой, Сергея Захарова, Инги Карповой, Евгения Печенкина и других, информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«Не было ни одной встречи с нашими местными художниками, чтобы мы не обсуждали вопрос открытия художественной галереи в Зарайске. Проект удалось реализовать благодаря региональному фестивалю «Между прошлым и будущим», который проходил у нас в округе этой осенью. В экспозиции представлено более 270 работ мастеров - зарайских талантов, среди которых именитые художники Владимир Пименов, Владимир Юркевич и многие другие. И то, что сегодня представлено зрителю - это лишь малая часть того, что в копилке каждого мастера. Уверен, посыл, заложенный в каждой работе, обязательно найдет отклик у зрителей», - отметил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.
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