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УФАС Подмосковья выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Королев
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Января 2024, 12:23
Управление рассмотрело жалобу Индивидуального предпринимателя на действия Муниципального бюджетного учреждения г.о. Королев Московской области по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства и благоустройству «Автобытдор» при проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание охранных услуг, передает пресс-служба ведомства.
«Согласно доводу жалобы, Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме и нарушены права и законные интересы Заявителя», - говорится в сообщении.
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