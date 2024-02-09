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Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Раменского городского округа Николаем Ханиным
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Февраля 2024, 12:39
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Раменского городского округа Николаем Ханиным, в рамках которой обсудили развитие муниципалитета, а также реализацию губернаторских и президентских программ, информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Раменский городской округ очень значим для Подмосковья. У него большая территория с многочисленными предприятиями. Есть вопросы, связанные с образованием, благоустройством – все то, что волнует наших жителей,– сказал Андрей Воробьев. – В этом году Раменский и еще ряд округов обратили на себя внимание перебоями с электроснабжением. Это связано с большим количеством людей, проживающих в СНТ и коттеджных поселках. Ранее на встрече с министром энергетики РФ мы обсудили строительство двух питающих центров в вашем округе в партнерстве с компанией «Россети Московский регион».
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