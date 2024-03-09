09марта 2024
суббота
|
Жителям Подмосковья рассказали, какие светофоры в регионе станут адаптивными в этом году
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 9 Марта 2024, 13:39
В этом году 25 перекрестков на региональных дорогах Московской области оборудуют адаптивными светофорами, это позволит контролировать и управлять транспортными потоками удаленно, передает пресс-служба Минтранса региона.
«В качестве борьбы с пробками в этом году планируем оптимизировать движение на 25 перекрестках, установив адаптивные светофоры. После установки потребуется индивидуальная настройка, исходя из интенсивности трафика и направления потоков. При необходимости будет изменена организация движения», – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 -3
вечером -4 -6 ночью -5 -7
Котировки
Партнеры