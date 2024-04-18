19апреля 2024
пятница
|
В Подмосковье подкормлено свыше 11 тыс. га озимых культур
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 18 Апреля 2024, 09:35
Сельхозтоваропроизводители Московской области приступили к подкормке озимых сельскохозяйственных культур (пшеница, рожь) и многолетних трав, информирует пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.
«Озимые культуры нуждаются в целом комплексе питательных веществ и микроэлементов, каждый из которых выполняет свои функции. Особенно важно их пополнение при ежегодном засевании одних и тех же площадей. Нашими аграриями разработана система внесения полезных компонентов, которая позволяет растениям пережить зиму и начать активную вегетацию весной. Важно подходить к этому вопросу с большой ответственностью, так как избыток полезных веществ может привести к отравлению почвы и потере её плодородия», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +6 +8
утром +8 +10 днем +12 +14
Котировки
Партнеры