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Более 63 тыс. звонков поступило в call-центр «Стань мамой в Подмосковье» с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Апреля 2024, 09:58
В Подмосковье для будущих мам работает call-центр «Стань мамой в Подмосковье», всего с начала года операторы приняли более 63,4 тыс. звонков, что на почти 2,3 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает пресс-служба Минздрава региона.
«Операторы call-центра готовы рассказать о системе родовспоможения региона, возможностях наших медучреждений, необходимых документах и многом другом. Из 63 тыс. звонков почти 5,3 тыс. поступили из других регионов», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Позвонить и задать интересующие вопросы можно по номеру 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8.00 до 20.00. Звонок бесплатный. Также с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».
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