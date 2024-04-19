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Молодая семья из Подольска купила собственное жилье благодаря госпрограмме
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Общество — 19 Апреля 2024, 09:59
Молодой семье Митасовых из городского округа Подольск подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» помогла переехать из комнаты в коммуналке квартиры в собственную квартиру, перадет пресс-служба Минжилполитики региона.
Кристина Митасова воспитывает двоих сыновей — 7-летнего Захара и 4-летнего Владислава. По словам мамы, когда стараешься раскрыть таланты ребенка, культурная программа обеспечена всей семье.
«Захар играет на баяне и занимается карате. У него уже есть три кубка. Сначала занял третье место, потом второе, и наконец первое на соревнованиях в Калуге. А по баяну мы завтра пойдем на концерт, он будет выступать с песенкой "Сени"», — рассказывает она.
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