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Подмосковным предпринимателям разъяснили, как заключить контракт при наличии разногласий
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Апреля 2024, 10:33
Эксперты и общественные помощники Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева делятся с бизнес-сообществом полезной информацией на актуальные темы, информирует пресс-служба бизнес-омбудсмена региона.
«Общественный помощник Уполномоченного по государственным закупкам – Сергей Маковеев подготовил очередную инструкцию, в которой рассказал о случаях и порядке направления протокола разногласий к контракту по Федеральному закону "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ», - говорится в сообщении.
Маковеев Сергей отметил, что не знание нюансов в работе по 44-ФЗ может привести к крайне негативным последствиям. Например, таким, как включение сведений о победителе закупки в реестр недобросовестных поставщиков.
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