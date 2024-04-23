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В Подмосковье определили лучшую бригаду скорой помощи по итогам I квартала
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Апреля 2024, 10:39
В Московской области голосовой помощник Светлана проводит обзвон пациентов по работе скорой помощи, робот связывается с пациентами, к которым накануне выезжала бригада, и просит оценить ее работу по 5-балльной шкале, в результате определяется лучшая бригада скорой помощи по итогам квартала, рассказали пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«На скорую помощь традиционно ложится большая нагрузка. Мы стараемся поддерживать наших медицинских специалистов, каждый квартал определяя лучшую бригаду. Все они получают денежную премию. Всего робот Светлана за I квартал этого года собрала почти 80 тыс. оценок работе бригад скорой помощи», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
По итогам рейтингования лучшим врачом стала Екатерина Давыдова, лучшим фельдшером - Алина Низовских, лучшим водителем - Анатолий Багаев - все из Дмитровской подстанции, лучшей медицинской сестрой стала медсестра Сергиево-Посадской подстанции Гулижат Алиева.
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