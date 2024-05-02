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Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства завершилось
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Мая 2024, 10:10
30 апреля 2024 года завершилось четвертое Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Вчера завершилось Всероссийское онлайн-голосование. В этом году в нем приняло участие более 855 тыс. человек, что на 140 тыс. превысило показатели прошлого года. Платформа для голосования za.gorodsreda существует с 2021 года. На сегодняшний день, 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены», – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В этом году, на голосовании были представлены 220 территорий из 53 городских округов Московской области. К реализации выбранных объектов приступят в 2025 году.
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